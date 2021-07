Milhares de peixes mortos no rio Vouga em São Pedro do Sul

Milhares de peixes foram encontrados mortos no rio Vouga, em São Pedro do Sul, distrito de Viseu. As autoridades estão a investigar as causas e não descartam a possibilidade de ter havido uma descarga poluente.

Bombeiros e funcionários da autarquia de São Pedro do Sul foram mobilizados para apanhar milhares de peixes mortos no rio Vouga.

O impacto na vida ribeirinha começou a notar-se esta quarta-feira ao final do dia. A temperatura da água registou valores elevados para o que é normal num rio.

O caudal do rio Vouga costuma baixar no pico do verão, mas nunca se tinham registados níveis tão baixos, principalmente antes do final do mês de julho.

A GNR está a investigar o incidente e não estão descartadas uma duas das causas mais prováveis – ou até uma conjugação: o baixo caudal do rio nesta zona e uma descarga poluente.