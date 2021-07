Marcelo quer fortalecer a relação entre Portugal e Brasil

O Presidente da República sublinha que as relações entre Portugal e Brasil devem ser reforçadas.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que essa é a leitura que deve ser feita dos encontros que vai ter com o Presidente Bolsonaro e outros antigos chefes de Estado brasileiros durante a visita oficial ao Brasil.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aterrou em São Paulo esta sexta-feria à noite.

Marcelo tinha encontro marcado com o ex-Presidente brasileiro, Lula da Silva, na residência do Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo. Tratou-se de um encontro de "cortesia" de Marcelo para com o Lula da Silva e que acontece no contexto de uma série de reuniões com ex-Presidentes.