Visita ao Brasil é cultural e não política, diz Marcelo

No primeiro dia de visista ao Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa esteve com Lula da Silva. Este encontro de "cortesia" acontece no contexto de outras reuniões com ex-presidentes.

Assim que chegou ao Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com Lula da Silva que, no próximo ano, deverá ir a eleições contra o atual Presidente Jair Bolsonaro.

Marcelo não entra em leituras políticas e garante que, no essencial, conversaram sobre a relações entre Portugal e o Brasil

O encontro com Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, está marcado para o último dia da visita de Estado.

Não acontece mais cedo porque o Presidente do Brasil não vai estar este domingo na reabertura do Museu da Língua Portuguesa que, em 2015, ficou parcialmente destruído na sequência deste incêndio.

Na agenda do Presidente da República também estão encontros de cortesia com outros ex-Chefes de Estado Brasileiros, a saber, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer.