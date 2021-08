Manuel Pinho está arrependido de ter entrado na política.

O antigo ministro da Economia de José Sócrates lançou uma página na internet para se defender das acusações do Ministério Público.

Manuel Pinho, suspeito de ter sido corrompido para favorecer a elétrica, divulgou na internet a declaração feita no interrogatório da última semana no no Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

No texto, reitera que não favoreceu a EDP e diz ter sido um "erro enorme" ter aceitado ser ministro entre 2005 e 2009.

Nesse espaço online, além de revelar que está a preparar o lançamento de um livro intitulado "Confinado", Manuel Pinho diz ainda estar a ser alvo de uma campanha difamatória.

Manuel Pinho diz que gestão do processo não é democrática

Quatro anos depois, Manuel Pinho foi finalmente interrogado como arguido no âmbito do caso das rendas excessivas da EDP. É suspeito de vários crimes, entre os quais corrupção e branqueamento de capitais.

O ex-ministro da Economia entrou ao ataque à chegada ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, onde era aguardado pelos magistrados do Ministério Público.

Pela primeira vez era interrogado como arguido, depois de três tentativas falhadas em 2017, 2018 e 2019.

O Ministério Público acredita que recebeu mais de 4 milhões e meio de euros como contrapartida de decisões que terão favorecido

o Grupo Espirito Santo e a EDP, enquanto ministro da Economia do Governo Sócrates, entre 2005 e 2009. Uma tese negada com veemência por parte do arguido.

Parte do dinheiro, de acordo com a investigação, terá sido paga em prestações de 15 mil euros por mês em duas contas offshore com sede na Suíça, uma das quais criada na mesma semana em que tomou posse como ministro.

Manuel Pinho, de 66 anos, é suspeito da prática de vários crimes, entre os quais corrupção, prevaricação, participação económica em negócios e branqueamento de capitais