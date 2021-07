Manuel Pinho critica demora da justiça e diz que "não é própria de uma democracia"

O antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, vai ser ouvido esta sexta-feira no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) sobre o caso EDP. À chegada, criticou o facto de esperar cerca de 1.500 dias para conseguir explicar o que acontece.

“1484 dias depois de me chamarem aqui pela primeira vez eu venho aqui pela quarta [vez]. E tenho esperança que me deixem prestar as declarações que eu sempre gostaria de ter feito desde o primeiro dia”, afirmou na chegada ao DCIAP.