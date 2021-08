Fisco notifica condutores com multas em atraso

Há quem esteja a ser notificado pela Autoridade Tributária para o pagamento de multas antigas. Os casos dizem respeito a passagens por pórticos das ex-SCUT.

Quem não tem via verde tem apenas oito dias para fazer o pagamento com a matrícula através dos correios, por exemplo. Se não o fizer, arrisca-se a receber, mais tarde ou mais cedo, uma multa.

No portal da queixa, há relatos de casos de quem tenha recebido multas de portagens de há quatro anos, sem nunca ter sido notificado.

A Deco admite que as queixas têm aumentado nas últimas semanas. No entanto, a Autoridade Tributária garante que não houve qualquer ordem para processar multas antigas próximas do prazo de prescrição, assim como não há, desde janeiro, um aumento significativo no número de multas processadas.

Nos sites das concessionárias, através das matrículas, pode ver se tem algum pagamento em atraso ou pode sempre ligar para as respetivas empresas.