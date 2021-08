O diretor do serviço de obstetrícia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal demitiu-se. Em causa estará a falta de médicos da especialidade que, na semana passada, chegou a obrigar ao encerramento da urgência por 24 horas.

A instabilidade no serviço obstetrícia acontece há pelo menos dois anos e foi agravada com a pandemia.

“O número de médicos existentes no serviço é menos de metade do que as necessidades e sabendo nós que muitos desses médicos podem reformar-se este ano, caso isso aconteça o hospital não consegue manter o seu funcionamento normal”, afirmou Alexandre Valentim Lourenço, presidente da região sul da Ordem dos Médicos.