João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática, diz que é necessário parar de investir na produção de combustíveis fósseis. O ministro reagia aos dados do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que foi divulgado esta segunda-feira.

O governante alerta para o ritmo a que o aquecimento global está a acontecer e para as consequências graves que está a provocar no planeta. Matos Fernandes diz ainda que a economia tem de crescer de forma diferente, com investimentos que sejam focados na sustentabilidade.

O ministro destacou ainda que 38% dos investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência são dedicados à ação climática.

