Fogo num prédio em Agualva-Cacém ficou confinado a uma fração

Um incêndio num prédio esta quarta-feira no centro de Agualva-Cacém, em Sintra, levou à retirada de 60 pessoas das residências. O fogo começou durante a madrugada e foi extinto já durante a manhã. A Polícia Judiciária está a investigar as causas deste incêndio.

O fogo começou numa fração do 10.º andar do edifício por volta das 05:30 e não alastrou às habitações contíguas, mas os 60 moradores foram retirados do prédio por precaução.

O incêndio foi dominado por volta das 07:00. Provocou estragos naquela rua, sobretudo nos carros que estavam estacionados.

As causas deste incêndio não são conhecidas, mas o caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

De acordo com os bombeiros, os moradores do apartamento que ardeu vão ficar alojados temporariamente em casa de familiares.

No combate às chamas estiveram 27 operacionais apoiados por nove veículos.