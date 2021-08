Temperaturas começam a subir: "Vamos ter muitos locais com as chamadas noites tropicais"

As previsões apontam para um aumento gradual e generalizado das temperaturas máximas até ao final da semana, sobretudo nas regiões do interior do país.

Quanto às mínimas deverão também subir: "Vamos ter muitos locais com as chamadas noites tropicais", explica Patrícia Gomes, do IPMA.

Com a previsão de calor para o próximos dias o Instituto Português do Mar e Atmosfera colocou dezenas de concelhos de norte a sul do continente em risco máximo, muito elevado e elevado de incêndio.

O período crítico de incêndios termina no final de setembro. Até lá, as regras de sempre como, por exemplo, a proibição de fumar, fazer lume, fogueiras ou queimadas em todos os espaços florestais ou agrícolas.



Costa apela a "cuidados acrescidos"



O primeiro-ministro, António Costa, apelou esta quarta-feira a que os portugueses tenham "cuidados acrescidos" na prevenção de incêndios, numa altura em que a meteorologia indica "que os próximos dias serão dias de riscos acrescidos".

"A meteorologia indica-nos que os próximos dias serão dias de riscos acrescidos, e por isso temos que ter cuidados acrescidos", afirmou António Costa numa curta declaração em vídeo.

Relembrando que as "televisões têm mostrado imagens terríveis do que tem acontecido em outros países nas últimas semanas devido a temperaturas muito elevadas", o primeiro-ministro frisou que ninguém quer ver esse cenário "outra vez" em Portugal.