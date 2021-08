Facebook remove grupo de alegados apoiantes de Ventura onde era promovido discurso de ódio

Os discursos de ódio nas redes sociais estão a crescer cada vez mais por todo o mundo.

O Facebook decidiu remover um grupo com mais de 11 mil membros, alegados apoiantes do líder do Chega, André Ventura.

O grupo chamava-se “Apoiantes do Chega e de André Ventura”. Os membros assumiam-se como racistas e tinham uma causa comum: destruir o que eles consideram ser o sistema corrupto do 25 de abril. O grupo também tinha como lema "Fascismo Sempre, 25 de abril nunca mais!"

O partido de André Ventura disse repudiar os valores defendidos por estas pessoas. Ventura afirma ainda que o Chega não incentiva ideias racistas e que não vai tolerar quem o faça em nome do partido.

Um dos administradores do grupo diz ser amigo de André Ventura e garante que o líder do Chega tem dois discursos diferentes: o que faz em público não é o mesmo que faz, quando afastado dos holofotes e microfones.

Para os especialistas, estes grupos são um fenómeno em crescimento e a instrumentalização das redes sociais ocorre em diversas partes do mundo. Minorias, atletas, figuras públicas e até políticos são quase sempre os mais visados.

Para o Facebook, esta tendência tem de ser travada e, só no último ano, a rede social baniu mais de um milhão de grupos em todo o mundo.