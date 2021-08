Secção avançada dos Bombeiros de Castro Daire reabriu 12 anos depois

A Proteção Civil aposta no pré-posicionamento de meios nos locais de maior risco de incêndio.

Em Castro Daire, os bombeiros reabriram uma seção avançada que estava encerrada desde 2009. O objectivo é diminuir em 45 minutos o tempo de resposta da chamada primeira intervenção.

Encerrada durante 12 anos, esta secção avançada dos Bombeiros de Castro daire voltou a abrir. A Parada de Ester fica a mais de 40 minutos da sede do concelho, mesmo para um veículo de emergência.

O distrito de Viseu tem em prontidão, nos próximos dias, 482 equipas de bombeiros e 40 de sapadores florestais em vigilância em pontos estratégicos.

O centro de operações de socorro vai ainda contar com o reforço de equipas em práticos concelho em período diurno e nocturno contando para isso com de operacionais em várias corporações do distrito que mostraram disponibilidade perante o agravar do risco de incêndio.