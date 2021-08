"Ao Km" a Santiago de Compostela

"Ao Km" vamos a Santiago de Compostela. Estamos em ano Jacobeu, e segundo a tradição, quem chega a Santiago num ano santo tem os pecados perdoados. Um convite para um pequeno trilho do caminho português.

Do Porto a Santiago de Compostela são cerca de doze dias a caminhar.

A SIC escolheu a etapa desde a Pedra Furada a Balugães, no concelho de Barcelos, epicentro do caminho português, rico em história e lendas. A curiosidade e as setas amarelas levam os peregrinos à igreja da Pedra Furada.

Sozinho ou acompanhado, há sempre mensagens para interpretar que se aplicam à vida.

Há sempre um motivo, nos Caminhos de Santiago. Mais do que chegar à catedral, o que conta é a experiência.

Veja também: