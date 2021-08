Calor em Portalegre. Aumentam as preocupações com população mais vulnerável e animais

Com os termómetros a chegar aos 40 graus, aumentam as preocupações com a população mais vulnerável, mas também com os animais e as culturas. Em Portalegre, por exemplo, é o recurso à água que ajuda a ultrapassar as temperaturas elevadas e o aviso laranja devido ao calor.

As primeiras horas da manhã são fundamentais. Encher os garrafões e garantir a água necessária para o período de calor pode fazer toda a diferença.

Portalegre é esta sexta-feira um dos seis distritos em aviso laranja devido às elevadas temperaturas. Em plena Serra de São Mamede os termómetros vão chegar aos 40 graus. Aumenta o calor e também a preocupação de quem tem animais.

Os avisos da Proteção Civil e da Direção Geral de Saúde pedem uma atenção especial para os grupos de risco em plena vaga de calor. Na Santa Casa da Misericórdia de Portalegre é seguido um plano de hidratação que salvaguarda o bem-estar dos idosos mais vulneráveis.

O distrito de Portalegre vai permanecer no laranja pelo menos mais dois dias. O aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera é o segundo mais grave da escala. As temperaturas devem continuar especialmente elevadas durante todo o fim de semana.