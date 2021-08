Calor em Portugal. Os sinais de alerta e os cuidados a ter

Com a onda de calor a assolar Portugal continental, nunca é demais relembrar os cuidados a ter, especialmente, para as pessoas vulneráveis.

Este fim de semana pode ser o mais quente do ano em algumas regiões do país. As temperaturas poderão ultrapassar os 40ºC e há seis distritos sob aviso laranja por causa do calor.

A exposição ao calor intenso pode ter vários efeitos negativos na saúde, principalmente em idosos com doenças cardíacas.

Os sinais de alerta passam por excessiva transpiração, cansaço, dores de cabeça, enjoos e falta de forças.

Crianças, grávidas, idosos e doentes crónicos são os grupos mais vulneráveis. É importante que se mantenham hidratados, evitem esforços físicos, procurem locais frescos e usem do protetor solar.

