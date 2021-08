Incêndios. Primeiro-ministro vai de férias, mas garante que estará atento

O primeiro-ministro volta a apelar à responsabilidade dos portugueses na prevenção de fogos florestais. António Costa junta-se a uma reunião extraordinária na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que, tal como foi avançado pela SIC, decidiu reforçar os meios de combate nas zonas onde o risco de incêndio se espera mais elevado nos próximos dias.

Pelo segundo dia consecutivo, Costa lembra que a responsabilidade de proteger as florestas pertence a todos e a cada um de forma individual.

Portugal tem este fim de semana quase todo o continente em Estado de Alerta Especial, nove distritos em alerta amarelo e cinco pintados a laranja, o segundo nível mais alto de emergência.

Costa garante que vai sair de cena, mas sempre atento nos bastidores. O fim de semana mais quente deste verão é também o arranque das ferias do primeiro-ministro.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está preocupada e deslocou previamente para as zonas mais críticas meios que vão ficar pré-posicionados para agir imediatamente em caso de incêndio.

Os 12 drones comprados à pressa em junho do ano passado, por quatro milhões e meio de euros, continuam a ser uma pedra no sapato. A época critica de incêndios ainda agora começou e a Força Aérea já suspendeu o uso de todas as aeronaves não tripuladas. Decisão tomada após a queda, esta quarta-feira, de mais um drone, em Beja. É o terceiro a cair em pouco mais de um ano.