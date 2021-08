Proteção Civil desloca equipas de bombeiros para zonas com maior risco de incêndio

A Proteção Civil decidiu colocar em estado de alerta laranja – o segundo mais alto no combate aos incêndios – cinco distritos durante o próximo fim de semana. Devido às elevadas temperaturas esperadas, foi ainda decidido deslocar algumas equipas para as zonas considerada de maior risco de incêndio.

Até há próxima segunda-feira, o risco de incêndio aumenta a cada dia que passa até que Portugal acaba pintado praticamente de vermelho e laranja durante o próximo fim de semana.

O aviso do Instituto de Meteorologia chegaram à Autoridade Nacional de Proteção Civil, que decidiu colocar o dispositivo especial de combate aos incêndios em estado de emergência especial – o nível laranja – em cinco distritos:

Bragança

Castelo Branco

Faro

Guarda

Portalegre

Este nível representa um reforço de meios nestas regiões. A estratégia está traçada e passa pela deslocação de algumas equipas das zonas menos críticas para os distritos onde as temperaturas vão ser mais altas.

Em Castelo Branco e na Guarda, o nível de prontidão das equipas de combate aos incêndios aumenta já esta quinta-feira. Na sexta-feira junta-se ao nível amarelo outros 12 distritos. No continente, fora do estado de emergência especial ficam apenas os distritos de Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo.