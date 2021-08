Crianças do 2.º ciclo vão aprender a andar de bicicleta nas escolas

A partir do próximo ano letivo, os alunos do 2.º ciclo vão poder aprender a andar de bicicleta nas escolas. A informação é avançada pelo Jornal de Notícias, esta sexta-feira.

O ciclismo vai ser uma das apostas do Desporto Escolar e a intenção é promover a atividade física e ensinar os alunos a andar de bicicleta de forma competitiva ou como um meio de transporte sustentável.

O projeto-piloto começou no ano passado em 31 agrupamentos escolares, mas o Governo pretende que seja alargado, já a partir do próximo mês, a todas as escolas do 2.º ciclo.

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, vão ser investidos três milhões de euros na aquisição de bicicletas de diferentes tamanhos.

O programa Desporto Escolar sobre Rodas pretende que os alunos aprendam a pedalar de forma segura de forma faseada. Numa primeira fase, irão aprender a pedalar dentro das escolas e só depois passam a circular na via pública.

As bicicletas serão usadas pelos alunos que se inscreverem no programa, nas horas atribuídas à modalidade.

O presidente da Confederação de Profissionais de Educação Física e Desporto considera a medida excelente, apesar de ainda não existirem regras claras para que as escolas e os professores saibam como vai funcionar.

A Federação portuguesa de ciclismo relembra que é preciso garantir as condições de manutenção das bicicletas.