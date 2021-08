Eleveado risco de incêndio no país até segunda-feira

As previsões meteorológicas para os próximos dias levaram o Governo, esta sexta-feira, a decretar a situação de alerta em 14 distritos do continente. Em causa está o agravamento do risco de incêndio.

O risco de incêndio é preocupante, pelo menos, até segunda-feira. As temperaturas têm estado a aumentar e a humidade relativa do ar terá valores baixos, sobretudo no interior norte e centro, na região de Vale do Tejo e no Algarve.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), dá conta do estado de Alerta Especial de nível laranja para os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu.

Para agilizar as operações no terreno, a Proteção Civil reditribuiu os meios disponíveis. A funcionalidade das torres de videovigilância que, nos últimos dias, tem sido polémica, por falta de manutenção, também foi garantida pela Proteção Civil.

Está igualmente prevista a realização, pela GNR, de ações de patrulhamento (vigilância) e fiscalização de aérea através de meios das Forças Armadas, nos distritos em estado de alerta especial, "incidindo nos locais sinalizados com um risco de incêndio muito elevado e máximo".

As temperaturas podem ultrapassar os 40ºC até domingo, mas devem começar a descer a partir de segunda-feira, dia 16.

