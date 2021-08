Pode observar golfinhos numa viagem de barco no Tejo até setembro

O Oceanário de Lisboa e uma Escola Náutica associaram-se para promoverem uma nova experiência no Tejo: observar os golfinhos durante um passeio de barco. A viagem dura cerca de duas horas e terá o acompanhamento de um de um biólogo marinho.

A partida é na doca de Santo Amaro. O passeio serve para aprender mais sobre a espécie. Há sempre alguém pronto a ensinar. O passeio dura duas horas e permite ainda usufruir da vista.

Lisboa é a única capital europeia onde se podem observar golfinhos em meio selvagem.

Além da espécie, o passeio de barco pelo Tejo traz a oportunidade de ver de perto o resto da biodiversidade da foz do rio.

A experiência começou no início de agosto e decorre até setembro. Os bilhetes podem ser comprados através do site do Oceanário de Lisboa.