Trabalhadores da STCP em greve envolvem-se em confrontos com a polícia

Os trabalhadores da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto em greve contra o aumento salarial de 15 euros envolveram-se, na noite de quinta-feira, em desacatos com as autoridades junto às instalações da empresa.

Em entrevista à SIC Notícias, o delegado sindical, Eduardo Ribeiro, explica que os ânimos exaltaram-se depois dos trabalhadores em greve terem sido impedidos de entrar nas instalações.

“Alguém teve a infelicidade de bloquear a entrada dos trabalhadores em greve nestas instalações. O que aconteceu, perante isso, é que houve uma concentração grande de trabalhadores na entrada das instalações. A PSP estava presente, houve qualquer equívoco porque entenderam que estava a ser feito um bloqueio das viaturas que saem para o serviço da meia-noite, e os ânimos exaltaram-se", explica.

Em greve contra aumento de 15 euros

Os trabalhadores da STCP estão em greve esta sexta-feira em protesto contra o aumento salarial de 15 euros proposto há uma semana pela empresa. A paralisação começou à meia-noite e deverá comprometer grande parte dos serviços até às 02:00 de sábado.

Na semana passada, os trabalhadores rejeitaram, em plenário, a proposta de atualização salarial proposta pela administração da STCP por considerarem-na insuficiente.

A paralisação deverá ocorrer também nos dias 20, 26 e 27 de agosto.