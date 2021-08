Mais de 600 bombeiros estavam às 08:35 a combater o incêndio que deflagrou em Castro Marim dificultado pelos ventos fortes e que obrigou à retirada de várias pessoas ao longo da noite por precaução, segundo a proteção civil.

Segundo a Lusa foram deslocadas durante a madrugada 58 pessoas para as zonas de apoio à população", em "povoados dispersos" e em "diferentes pontos do teatro de operações". Além destas, "houve mais pessoas que se deslocaram pelos seus próprios meios para casa de familiares e amigos", acrescentou a fonte do comando regional do Algarve. Foram criadas duas zonas de apoio à população, no Azinhal, Castro Marim, e em Tavira.

Os populares relatam alguns momentos de aflição, sobretudo nos momentos em que os bombeiros não estavam por perto.

Às 08:35, segundo site da Proteção Civil, o incêndio, cujo alerta foi dado cerca das 01:00 de segunda-feira, mobilizava 615 operacionais, com o apoio de 209 veículos e seis meios aéreos.

