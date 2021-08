Incêndios. PCP acusa Governo de falta de política florestal

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, afirmou que o Governo falhou no ordenamento das florestas e na contratação de sapadores e de guardas florestais.

"Não se assegurou o ordenamento necessário" acusa Jerónimo de Sousa e acrescenta "não se asseguraram equipas de sapadores florestais, não se garantiu a reconstituição do corpo de guardas florestais"

O secretário-geral do partido comunista acredita que a situação foi agravada pela decisão de "separar as florestas da agricultura, quando o que predomina no nosso país é a articulação entre a produção agrícola e a florestal".

O secretário-geral esteve em Abrantes esta quinta-feira, numa sessão pública da coligação CDU, no âmbito das eleiçõs autárquicas 2021.

