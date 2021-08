Líder do CDS considera "vergonhosa" a proposta de subsídio de risco de 100 euros às forças de segurança

O líder do CDS considerou, esta quarta-feira, "vergonhosa" a proposta de atribuir um subsídio de risco de 100 euros às forças de segurança. Francisco Rodrigues dos Santos criticou ainda o Governo pelos limites nos fundos europeus para o apoio à habitação.

Em modo jantar de família, o líder dos centristas apresentou mais uma candidatura autárquica e trouxe para a mesa um dos temas que vem desde o início deste mês de agosto: a proposta de um subsídio de risco de 100 euros para as forças de segurança

Para o ministro Pedro Nuno Santos, o dirigente pediu um prémio de representação pelos fundos europeus disponíveis para o apoio à habitação.

As pinturas no Padrão dos Descobrimentos não ficaram esquecidas, com o líder do CDS a acusar várias personalidades da Esquerda de autoria moral dos atos de vandalismo.