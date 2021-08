PCP e Bloco de Esquerda reagem à entrevista de António Costa

O PCP considera que a entrevista do primeiro-ministro ao semanário Expresso mostra que o Governo está longe as opções necessárias para resolver os problemas do país. O Bloco de Esquerda diz que não está disponível para aceitar falsas soluções e não confirma se está a negociar com o Executivo uma revisão dos escalões do IRS.

Em Faro, Catarina Martins comentou a entrevista de António Costa: garante que nunca deixou de estar disponível para as negociações do Orçamento do Estado, mas avisa que não quer mais do que promessas abstratas.

Em Coimbra, Jerónimo de Sousa também não ficou impressionado com as declarações do primeiro-ministro. O secretário-geral do PCP diz que não encontra qualquer sinal de uma política alternativa que resolva os problemas do país e abra caminho ao desenvolvimento económico e social.

Além disso, Jerónimo identifica contradições no discurso de António Costa, desde logo em matéria de legislação laboral.

