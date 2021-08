Portugal vai comprar mais 146.000 doses da vacina da gripe para o próximo inverno

A campanha de vacinação contra a gripe está prevista começar em outubro, com a vacinação dos grupos prioritários.

Para este inverno, o Governo reforçou a quantidade de doses disponíveis, com a compra de mais 146.000 face à época gripal 2020/2021, informa a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.

No total representa um aumento de 7%, o que faz com que Portugal tenha um stock de 2,24 milhões de doses de vacinas contra a gripe.

A primeira fase de vacinação contra a gripe vai "privilegiar utentes de lares residenciais, serviços de apoio domiciliário, centros de acolhimento temporário e unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados", seguindo-se "profissionais de saúde e mulheres grávidas", adiante a DGS.

Para pessoas com 65 ou mais anos a vacina é gratuita no SNS, esclarece a DGS em comunicado, tal como para pessoas residentes ou internadas em instituições, pessoas com doenças específicas, profissionais de saúde do SNS e bombeiros.

Especialistas alertam para o risco de doença mais grave no próximo inverno

No último ano não houve mortes provocadas pela gripe em Portugal. Os especialistas admitem que as medidas de proteção contra a covid-19 – como as máscaras ou o distanciamento social – ajudaram a impedir contágios. Alertam que a imunidade da população estará mais baixa, o que aumenta o risco de doença mais grave no próximo inverno.

Na última época gripal, o vírus circulou de forma esporádica e nunca chegou a atingir-se atividade epidémica. Segundo o Instituto Ricardo Jorge, nenhuma morte foi atribuída ao vírus da gripe entre outubro de 2020 e maio de 2021.

As medidas de proteção contra a covid-19 ajudaram a travar os contágios de gripe, todavia, esse “travão” poderá ter reflexo na imunidade de grupo da população.

Os especialistas alertam para o risco de doença grave na próxima época gripal e a vacinação contra a gripe será uma arma de combate à doença no próximo inverno.

A diminuição da atividade gripal não aconteceu apenas em Portugal. De acordo com o Centro Europeu de Controlo e Prevenção da Doenças (ECDC), na Europa houve um descida de 99% de casos de gripe em relação ao ano anterior. No continente europeu foram detetados 934 casos da doença.

Veja também: