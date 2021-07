Porque não houve mortes por gripe em Portugal no último ano?

No último ano não houve mortes provocadas pela gripe em Portugal. Os especialistas admitem que as medidas de proteção contra a covid-19 – como as máscaras ou o distanciamento social – ajudaram a impedir contágios. Alertam que a imunidade da população estará mais baixa, o que aumenta o risco de doença mais grave no próximo inverno.

Na última época gripal, o vírus circulou de forma esporádica e nunca chegou a atingir-se atividade epidémica.

Segundo o Instituto Ricardo Jorge, nenhuma morte foi atribuída ao vírus da gripe entre outubro de 2020 e maio de 2021.

As medidas de proteção contra a covid-19 – como a máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos – ajudaram a travar os contágios de gripe. Todavia, esse “travão” poderá ter reflexo na imunidade de grupo da população.

Os especialistas alertam para o risco de doença grave na próxima época gripal. A vacinação contra a gripe será uma arma de combate à doença no próximo inverno.

Apelam à população que adiram à vacinação e ao Governo que adquira doses suficientes.

A diminuição da atividade gripal não aconteceu apenas em Portugal. De acordo com o Centro Europeu de Controlo e Prevenção da Doença (ECDC), na Europa houve um descida de 99% de casos de gripe em relação ao ano anterior.

No "velho continente" foram detetados 934 casos da doença.