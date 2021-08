Caminhada "Não às Minas, Sim à Vida"

A caminhada juntou representantes de várias zonas da região Beira-Serra, locais que estão na mira de pedidos privados de prospeção, pesquisa e exploração de minério.

Gonçalo, no concelho da Guarda, foi o ponto de partida. É uma das zonas do país com maior potencial que integra a lista de áreas onde existe riqueza apetecível por explorar.

O Plano de Fomento Mineiro "colocou 4.788 km2 da região Beira Serra sob pedidos privados de prospeção e pesquisa, que abrangem um total de 15 zonas de 34 concelhos, bem como três zonas (Guarda – Mangualde, Argemela e Massueime) com uma área de 1.536 km2 destinadas a concurso público internacional promovido pelo Governo, e ainda uma zona já em vias de exploração a céu aberto, também na Argemela, com 403,71 hectares”, referem os promotores da ação de protesto.