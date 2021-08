Fernando Medina, Pedro Nuno Santos, Mariana Vieira da Silva e Ana Catarina Mendes vão estar sentados na mesa principal do congresso do PS, no próximo fim de semana, ao lado do líder socialista e do presidente do partido, adianta o jornal Expresso.

No último congresso, Ana Catarina Mendes, na altura ainda secretária-geral adjunta, já tinha lugar garantido na mesa do presidente, mas Medina e Pedro Nuno Santos não tinham e Mariana Vieira da Silva estava na outra mesa do palco.

A segunda mesa, que também costuma ditar tendências de escolhas para os órgãos nacionais do partido, é onde também haverá uma novidade. Adianta também o Expresso que uma das cadeiras deverá ser ocupada por Marta Temido, ministra da Saúde e recém-militante do PS.

Todos estes nomes, que a SIC procurou confirmar, sem sucesso, junto do presidente do PS, ainda terão de ser votados no arranque dos trabalhos do congresso, no sábado.