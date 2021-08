Pedras Parideiras que crescem em Arouca são um fenómeno único no mundo 

A Casa das Pedras Parideiras recebe todos os anos cerca de 30 mil visitantes, que querem saber como é possível uma rocha dar origem a novas rochas.

Os pequenos nódulos de granito levam décadas ou até séculos a soltarem-se da pedra mãe. Ao longo de muitos anos, os que nasciam foram sendo levados por visitantes, por estarem associados a uma crença popular de fertilidade.

As Parideiras existem apenas numa pequena aldeia de Arouca. São um fenómeno único no mundo, já classificado pela UNESCO como Património da Humanidade.

O Centro de Interpretação das Pedras Parideiras está aberto ao público todos os dias. Para além da visita guiada, tem ainda uma loja com produtos locais e um auditório onde se pode ver um filme 3D com todas as explicações sobre o fenómeno.