GNR de Santarém promove ação de sensibilização contra acidentes agrícolas

A Guarda Nacional Republicana começou hoje uma ação de sensibilização e prevenção no setor da agricultura. A operação pretende prevenir os agricultores de todos os riscos inerentes à sua atividade.



De terra em terra e sempre alerta é a recomendação dos militares da Guarda Nacional Republicana do Comando distrital de Santarém durante o próximo mês.

Arrancou hoje mais uma ação de sensibilização que pretende ajudar os pequenos e médios produtores agrícolas na prevenção de acidentes, furtos ou implicações de carácter legal.

Para os produtores esta é uma ajuda importante. Com a vinda do verão e do bom tempo há muito por fazer e o tempo é propício a acidentes, por isso, todo o cuidado é pouco.

No concelho de Salvaterra de Magos o número de acidentes tem reduzido substancialmente mas nem por isso a prevenção deve ser descurada.

Para já o objetivo é a prevenção e sensibilização mas a Guarda Nacional Republicana adverte para uma fiscalização mais atenta a todas estas explorações no sentido de zelar pelo cumprimento das medidas de segurança.