Presidente da Junta de Santa Maria Maior diz tentar evitar que freguesia "se transforme num Bairro Alto"

O presidente da Junta de freguesia de Santa Maria Maior, vizinha do Bairro Alto, em Lisboa, defende que haja mais policiamento na zona para evitar ajuntamentos.

Miguel Coelho diz que dentro das competências da Junta de freguesia, tenta evitar que Santa Maria Maior "se transforme num Bairro Alto".

Em relação a horários diz ser "muito radical ". Se fosse a Junta de freguesia a determiná-los encerrava tudo às 23:00 durante a semana e às 24:00 aos fins de semana, diz o presidente.

Centenas de jovens têm provocado aglomerações irregulares à noite, em Lisboa, após o fecho de bares e restaurantes. Com colunas de som, transformam as ruas nas zonas do Bairro Alto e do Cais do Sodré em discotecas ao ar livre.

Os jovens saem dos bares e dos restaurantes na hora habitual de fecho e, carregados de bebidas e colunas de som, espalham ruído e lixo por onde passam.

Muitos moradores, inconformados com o barulho, e comerciantes, inconformados com o rasto de vandalismo, apelam às autoridades por mais policiamento. Os donos dos estabelecimentos, muitas vezes, pagam do próprio bolso profissionais de segurança para evitar assaltos e até arrastões.