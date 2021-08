Agentes da PSP agredidos com pedras e garrafas ao dispersar ajuntamento no Cais do Sodré

Em Lisboa, as ruas do Bairro Alto voltaram a encher-se de pessoas na noite de sexta-feira, a maioria turistas. As autoridades detiveram três pessoas e apreenderam 10 colunas de som que estavam a ser utilizadas para festas na via pública.

No Cais do Sodré, a noite ficou marcada por desacatos entre várias pessoas e a PSP. O episódio aconteceu junto à estação de comboios e acabou partilhado nas redes sociais. No vídeo, é possível ver várias pessoas a correr no momento em que os agentes da PSP tentavam dispersar ajuntamentos, já depois das 02:00.

Uma das tentativas foi respondida com arremesso de pedras, garrafas de vidro e outros objetos.

A SIC sabe que se tratou de um incidente isolado, sem lugar a detenções e que a PSP está a identificar os intervenientes no desacato.

A associação de bares e discotecas já tinha defendido a reabertura dos estabelecimentos.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa esclarece que esta sexta-feira a PSP deteve três pessoas, apreendeu dezenas de bebidas alcoólicas e apresentou vários autos, dois deles por incumprimentos dos horários de funcionamento e outros dois por falta de utilização de máscara na via pública.

