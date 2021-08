PS afasta discussão sobre sucessão de António Costa

Pedro Nuno Santos fez-se notar no primeiro dia de congresso do PS ao chegar em silêncio e atrasado, já depois da chegada do líder do PS e do arranque dos trabalhos. Juntou-se depois a Fernando Medina, Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva na mesa principal de um congresso em que ninguém quer falar da sucessão de António Costa.

À hora da chamada, apenas três dos quatro estavam presentes. Durante mais de meia hora, uma das cadeiras da principal montra do congresso ficou ruidosamente vazia. Faltava Pedro Nuno Santos, o homem que tinha anunciado um voto de silêncio.

Os quatro potenciais sucessores de um líder que não quer falar de sucessão. Ninguém quer para já chegar-se à frente, até porque todos sabem que o pós-Costa só acontecerá quando Costa quiser sair. E quando isso acontecer, o líder do PSD não tem dúvidas: o PS parte-se todo.

Veja também: