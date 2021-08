Renovação do Governo, o acidente com o carro do MAI e o ‘dia da libertação’. A entrevista de António Costa

António Costa foi reeleito, este sábado, secretário-geral do PS com 21.888 votos expressos, representando 94% do total de votantes, dados anunciados no Congresso do partido. Em entrevista à SIC, afirmou que os principais desafios do país são vencer a pandemia, acelerar a recuperação e uma transformação estrutural.

Questionado sobre a chegada em silêncio de Pedro Nuno Santos ao congresso, e já depois do arranque dos trabalhos, António Costa recusou ter ficado desagradado com a atitude do dirigente socialista, sublinhando que o PS é um “partido livre”.

“Não fiquei desagradado com o atraso (…). O PS é um partido livre, todos podem falar e todos têm direito ao silêncio”, afirmou.

António Costa reafirma a confiança política no também ministro, dizendo-se “contente” com o trabalho que tem feito em vários dossiers, nomeadamente na reestruturação da TAP e no relançamento da ferrovia.

“Estou muito contente com a atividade que ele tem feito como membro do Governo, não só nesse dossier [TAP] como também no relançamento da ferrovia, da CP, para que estejamos neste momento a construir um cluster no setor ferroviário e também o esforço que muitos consideravam impossível que é defender uma empresa estratégica para o país”, defendeu.

Sobre anos de mandato restantes como primeiro-ministro, António Costa elencou três desafios, apontando como principal prioridade “vencer a pandemia”. Destacou ainda o crescimento económico e a transformação estrutural que o Plano de Recuperação e Resiliência irá permitir.

“O terceiro grande desafio é o pais aproveitar plenamente a oportunidade extraordinária de não se limitar a voltar ao ponto onde estava [pré-pandemia] (…). O calendário para execução do PRR é de seis anos, temos três anos até 2023 para assumir todos os compromissos, mais três para execução. A minha saída não está na ordem do dia. Estou 200% concentrado nas missões que tenho pela frente”.

Questionado sobre a possibilidade de poder integrar um projeto europeu, depois do sucesso da Presidência Portuguesa da União Europeia, recusou fazer projeções para o futuro, dizendo-se focado no futuro do país.

“Estou preocupado com o futuro do nosso país e dos portugueses, o trabalho que tenho de realizar hoje e amanhã. A Europa revelou mais uma vez ser fundamental para enfrentarmos crises globais. Fizemos uma grande presidência, mas neste momento as minhas funções são em Portugal. O futuro o dirá”.

Relativamente a uma possível remodelação do Governo, que tem sido apontada por várias vozes, António Costa não deixa antever possíveis mudanças, assumindo apenas que as fará se necessário. Questionado sobre a continuidade do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse esperar pelos inquéritos das autoridades judiciárias “sem especular”.

Lamenta ainda o “aproveitamento” de um “assunto lamentável como a perda de uma vida humana” para um “ataque político a uma pessoa que era um passageiro num automóvel”.

“Os inquéritos devem ser feitos pelas autoridades judiciárias e todos devemos confiar nelas. Não vou especular. O único assunto lamentável aqui é a vida humana que se perdeu. Se houvesse respeito, aguardava-se que as autoridades apurassem o que aconteceu e não se aproveitasse uma perda humana para fazer um ataque político a uma pessoa que era um passageiro num automóvel. É das coisas mais revoltantes e desprezíveis que tenho assistido”, criticou.

