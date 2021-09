Trabalhadores da limpeza dos comboios voltam ao trabalho sexta-feira

Os trabalhadores da Ambiente e Jardim que limpam os comboios da CP cumprem na quinta-feira um segundo dia de greve, mas pretendem voltar ao trabalho na sexta-feira, ao serviço de uma nova empresa contratada pela transportadora ferroviária.

"A CP vai adjudicar amanhã [quinta-feira] a limpeza dos comboios a uma nova empresa, ou várias, consoante as zonas do país, mas nós precisamos dessa informação por escrito para desconvocar a greve, que estava prevista durar seis dias", disse à agência Lusa a coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas (STAD), Vivalda Silva.