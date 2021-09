Esgotos a céu aberto na Serra da Estrela

Os vestígios não apenas os que se veem, mas também os que o mau cheiro denuncia indicam esgotos que correm a céu aberto e que formam uma linha de água. Vêm do Centro Comercial da Torre em pleno Parque Natural da Serra da Estrela.

A pequena estação de tratamento de águas residuais, instalada no local em 2005, funciona como depósito.

Contactada pela SIC, a Turistrela, empresa concessionária do turismo na Serra da Estrela, responsável pela manutenção do equipamento assegura que as descargas são pontuais e que acontecem em períodos de maior afluência de turistas. Garante ainda que a limpeza dos depósitos é feita cada 4 meses e que o problema ficará resolvido com nova intervenção dentro de dias.

No entanto, em resposta ao pedido de esclarecimento feito pela SIC, a direção regional do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) salienta que "diariamente é necessário realizar a retenção e remoção de materiais sólidos e o arejamento para oxigenação dos caudais".

Fez saber que tem acompanhado o funcionamento da ETAR com "visitas e inspeções ao local" e tem feito "várias notificações à Turistrela para garantir o adequado funcionamento da instalação".

Reconhece que "a verificar-se a fraca qualidade dos efluentes poderá ser fator de perturbação para a fauna e flora existentes".

Situação que, aliás, tem sido denunciada por ambientalistas que dizem estar em causa a saúde pública e a qualidade ambiental num território reconhecido desde 2019 como Geoparque Mundial da Unesco.