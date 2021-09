Sindicato dos Profissionais da Polícia exige subsídio de risco de 400 euros mensais

O ministro da Administração Interna anunciou esta sexta-feira que o subsídio de risco para agentes da PSP e da GNR será aumentado para 100 euros. O valor ficou aquém das pretensões das forças de segurança.

O subsídio de risco é uma das principais reivindicações dos polícias e militares da GNR. Os Sindicatos pretendiam cerca de 400 euros mensais, à semelhança do que recebem os inspetores da Polícia Judiciária.

O Governo optou por juntar o chamado subsídio de risco a um suplemento que já existia e pelo qual todos os polícias já recebiam 31,04 euros, ou seja, o aumento não chega a 69 euros.

"Estamos a falar de valores muito baixos, são até valores insultuosos para quem anda no terreno", sublinhou Paulo Santos, da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia.

O ministro Eduardo Cabrita convocou uma conferência para anunciar a medida e fala no maior investimento dos últimos anos nas forças de segurança.

A criação de um subsídio de risco foi uma medida aprovada no Parlamento e imposta ao Governo que se viu obrigado a negociar com as associações sindicais.

O Sinapol, um dos sindicatos mais pequenos da PSP, já emitiu um comunicado anunciando que vai recorrer à Justiça por entender que, na prática, o Governo não cumpriu o que foi decidido e aprovou o diploma com as negociações ainda em curso.

