Arrancou a Festa do Avante. Jerónimo de Sousa diz que PCP está confiante na corrida às eleições autarquicas

A 45ª Festa do Avante! arrancou esta sexta-feira, na Quinta da Atalaia, com uma afluência visivelmente maior relativamente a 2020.

Jerónimo de Sousa garantiu que todas as normas sanitárias foram asseguradas à semelhança do ano passado. Para entrar é preciso apresentar o certificado digital ou um teste negativo à covid-19.

As portas da Quinta da Atalaia abriram pelas 16:00 para receber os primeiros visitantes deste ano, que serão no máximo 40.000, de acordo com as orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Num vídeo transmitido em todo o recinto, o líder do partido comunista criticou o que chama de "confinamentos excessivos" e que diz terem tido consequências na saúde dos portugueses.

Aproveitou também para afirmar que o PCP está confiante na batalha das eleições autarquicas. 40 mil bilhetes estão à venda para quem quiser estar presente no evento que marca a rentrée comunista.