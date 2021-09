Paulo Rangel fala pela primeira vez sobre homossexualidade

Paulo Rangel foi, por várias vezes, apontado para a liderança do PSD. Este sábado, esteve no programa "Alta Definição", da SIC, onde falou pela primeira vez sobre a homossexualidade. Em 40 minutos de entrevista, admite ainda uma possível candidatura à sucessão de Rui Rio.

Tem 53 anos e é formado em direito. É eurodeputado do PSD e já, por várias vezes, foi apontado como possível candidato à liderança do partido. Pela primeira vez, Rangel fala, na televisão, da homossexualidade que diz nunca ter escondido.

Diz ter vivido “discretamente” por ser parte da sua vida privada. Considera que “não é coisa para se pôr nos jornais ou na televisão” e afirma que a conversa que teve com Daniel Oliveira, não seria possível até 2019, “mas apenas para proteger” a sua mãe.

Sem ignorâncias nem recusas, Paulo Rangel deixa em aberto os caminhos a seguir, na vida política: “Não digo desta água não beberei, um dia”.

No presente, como figura pública, Paulo Rangel sabe que tem de lidar com o peso do que diz e faz. Ainda há pouco tempo, surgia nas redes sociais um vídeo em que aparece embriagado nas ruas de Bruxelas.

Paulo Rangel descreve-se como cristão de cultura católica, calmo nas crises, criado numa família matriarcal, com pais conservadores, uma Irmã freira e uma infância feliz.