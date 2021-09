Bombeiros de Bragança transformam ambulância antiga em veículo de resgate de animais

Os bombeiros de Bragança transformaram uma ambulância antiga num veículo de resgate de animais.

A viatura está equipada com gaiolas e material de primeiros socorros e pode ser acionada por qualquer cidadão que se depare com um animal morto ou ferido na via pública.

Este serviço de emergência é articulado com várias clínicas veterinárias da cidade, que têm uma escala de serviço para garantir atendimento 24 horas por dia.

O serviço é solicitado sobretudo para socorrer cães e gatos, mas não exclui outro tipo de animal. Além do socorro animal, a equipa desta viatura está preparada também para eliminar ninhos de vespa asiática.