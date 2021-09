Pinturas rupestres em Mação despertam interesse na comunidade científica internacional

Há 20 anos foram descobertas as primeiras pinturas rupestres no concelho de Mação. E continuam a surgir novos vestígios da arte dos povos do paleolítico que habitaram o território há cerca de 20 mil anos. As descobertas estão a merecer o interesse da comunidade cientifica internacional.

O vale do Ocreza, no concelho de Mação, continua a surpreender. Além da beleza natural deste espaço, foi no inicio do século XXI que começaram os trabalhos de investigações dos vestígios rupestres.

A primeira gravura a ser encontrada foi a do “Cavalo do Ocresa”, em 2000, uma gravura rupestre paleolítica com cerca de 20 mil anos, seguindo-se a identificação de mais de 50 gravuras desenhadas nas rochas junto ao rio.

Para Anabela Pereira, que investiga este local há duas décadas, a quantidade e qualidade dos achados tem permitido a continuidade das campanhas. Da escavação que decorreu nos últimos meses, resultou na descoberta de um painel, de grande relevância nacional e internacional.

Este vestígio agora encontrado vai ser apresentado no Congresso da União Internacional das Ciências Pré-Históricas em Marrocos. Esta nova descoberta abre portas à continuidade de um trabalho fundamental para o conhecimento de um passado remoto.

As visitas do público, são feitas mediante marcação e com o acompanhamento assegurado pelos serviços da autarquia.