Jorge Sampaio será recordado "pela sua determinação, audácia e abertura"

O comentador da SIC, Francisco Louçã, recorda o antigo Presidente da República como um político que se distinguia pela sua "determinação, audácia e abertura".

Francisco Louçã não deixa de frisar que após cessar as funções institucionais, "encontrou forma de prolongar a sua atividade incansável pelos direitos humanos e sociais", relembrando a proteção dos estudantes sírios que vieram para Portugal.

"Manteve uma voz própria, uma capacidade própria de criar realidades novas", recorda Francisco Louçã.

MORREU JORGE SAMPAIO

O antigo Presidente da República morreu esta sexta-feira. Estava internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, desde o dia 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias. Jorge Sampaio tinha 81 anos.

Sampaio estava de férias com a família no Algarve quando teve de ser internado no Hospital de Portimão, tendo depois sido transferido para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde era acompanhado.

