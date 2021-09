Farmácias vão administrar gratuitamente vacinas da gripe a 200 mil pessoas com mais de 65 anos

Pelo segundo ano consecutivo as farmácias vão colaborar com os centros de saúde e administrar gratuitamente as vacinas da gripe a 200 mil pessoas com mais de 65 anos.

Apesar de ainda não ter arrancado a campanha de vacinação contra a gripe já há utentes a fazerem pedidos de reserva nas farmácias.

A campanha de vacinação tem duas fases:

A primeira arranca a 4 de outubro para os idosos que vivem em lares e para os profissionais de saúde.

A segunda fase só deve começar no final do mês de outubro.

Ainda falta algum tempo mas nas farmácias já há utentes em lista de espera. Os portugueses receiam que faltem as vacinas, à semelhança do que aconteceu no ano passado.

Este ano o Serviço Nacional de Saúde comprou mais vacinas da gripe, num total de 2,2 milhões de doses e as farmácias também reforçaram as encomendas.