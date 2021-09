Trabalhar com deficiência: Governo estuda novo regime de reformas

O relatório de impacto orçamental que o Governo entregou esta quinta-feira no Parlamento sobre a reforma antecipada dos trabalhadores com deficiência indica que mais de metade ficaria com pensões abaixo do limiar da pobreza.

Para evitar uma situação que o próprio Ministério do Trabalho considera injusta, a resolução do problema fica dependente de outras avaliações e da construção de outros cenários, o que não se sabe quando vai acontecer.

Sendo assim, mantêm-se as regras atuais para qualquer trabalhador e, nos casos das pessoas com deficiência, mesmo com mais de trinta anos de trabalho, resta apenas recorrer à reforma por invalidez.