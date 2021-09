Arranque do ano letivo: escola de Carnaxide deixou entrar alguns pais 

Esta sexta-feira é o último dia de arranque do ano letivo. Desde terça-feira, 1,2 milhões de alunos regressaram às aulas.

Antes da hora marcada, já pais e alunos faziam fila esta sexta-feira à porta da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Carnaxide.

Para os estreantes do 7.º ano, a direção permitiu a entrada com os encarregados de educação.

Confiança e prudência a marcar o início do ano nesta escola, onde professores e auxiliares já foram testados, todos com resultado negativo. Seguem-se os alunos do 3.º ciclo e secundário.

Os dados da vacinação contra a covid-19 e as conclusões dos peritos na reunião do Infarmed justificam o otimismo na comunidade escolar.

