Arranque do novo ano letivo: Governo fala em ponto de viragem e confiança 

Na semana de arranque letivo, o terceiro em pandemia, o Governo considera que Portugal está num ponto de viragem e encara com confiança o regresso presencial.

No dia da reunião do Infarmed, a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular alerta para as consequências das mesmas regras sanitárias e diz que já há colégios com turmas inteiras em casa.

A Direção-Geral da Saúde determinou que o isolamento profilático se mantem, mas só para os contactos de alto risco, e as máscaras devem ser usadas nos recreios.

O Presidente da República pede um discurso claro sobre as regras sanitárias, assinado por baixo pela associação.

Com o avanço da vacinação, o Governo dá a pandemia de covid-19 como controlada, mas avisa que as medidas são para ficar.

