Cerca de 1,2 milhões de alunos estão a regressar às aulas esta semana. É o terceiro ano letivo marcado pela pandemia, mas este já numa fase mais leve. A comunidade escolar fala em confiança, mas ainda se notam sinais de apreensão em alguns pais e alunos.

É de mão dada com as funcionárias que, no primeiro dia de escola, os filhos vão ao encontro da professora e dos colegas. As ansiedades são ampliadas em mais um ano, com regras e distâncias impostas pela pandemia.

Na Escola básica de Massamá e em todas as escolas do país põe-se em prática o referencial da Direção-Geral da Saúde com as turmas a regressarem ao longo de toda a semana.

Professores e funcionários foram os primeiros a ser testados. Seguem-se alunos do secundário e 3.º ciclo. A testagem será repetida sempre que existir um surto.

Na visita à secundária do Cerco, no Porto, o ministro da Educação reforçou a obrigatoriedade das máscaras a partir dos 10 anos e também nos recreios, a importância do ensino profissional no insucesso escolar e o apoio às escolas na recuperação de aprendizagens.

Até sexta feira cerca de um milhão e 200 mil alunos regressam ao ensino presencial no terceiro ano de pandemia ainda longe da normalidade.

