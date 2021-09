Fenprof denuncia problemas em colocar professores no arranque do ano letivo

Esta terça-feira, cerca de 1,2 milhões de alunos regressam às escolas. No arranque de mais um ano letivo, a Federação Nacional de Professores denuncia a falta de profissionais no setor.

O documento entregue na Comissão Nacional de Estágio e Formação denuncia os problemas que o ensino privado tem enfrentado nos últimos anos. No arranque de mais um ano letivo, a Fenprof não esquece também as dificuldades do setor público.

A falta de professores e funcionários é um dos problemas que marca o início do ano letivo. As regiões de Lisboa, Setúbal e Algarve são as que têm mais dificuldade em colocar professores.

Esta terça-feira, mais de um milhão de alunos regressam às escolas com regras sanitárias para cumprir. Medidas que o secretário-geral da Fenprof considera insuficientes.

Os benefícios, diz Mário Nogueira, passariam por manter o distanciamento entre os alunos e ter aulas sem máscara. Com os alunos a começarem a chegar às escolas esta semana, os professores agendaram quatro dias de greve.

