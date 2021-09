A Fenprof defende que as turmas deveriam ter menos alunos para permitir o distanciamento nas salas de aulas.

"Há uma regra que não foi aplicada e deveria que é a redução dos alunos por turma", diz Mário Nogueira.

No arranque do novo ano letivo, a federação sindical diz que a falta de professores e funcionários é um problema que se tem agravado.

De acordo com a Fenprof, Lisboa, Setúbal e Algarve são as regiões com mais dificuldade em colocar professores.

